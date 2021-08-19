Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.
Bölgede öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklık Iğdır ve Tunceli'de 36, Ağrı'da 32, Erzincan'da 31, Kars ve Erzurum'da 29, Ardahan'da 27 derece olacak.
Etiketler: Ardahan Erzurum Hava Durumu Sağanak Doğu Anadolu Bölgesi
Sıradaki Haber
Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz