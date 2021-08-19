Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenci servisi iş makinesiyle çarpıştı: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan servis aracı iş makinesi ile çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.
Kazada, 13 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Servis minibüsünün bir eğitim kurumunun kursuna öğrenci taşıdığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.
Etiketler: Şanlıurfa Servis Aracı Trafik Kazası
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