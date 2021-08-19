Kartal'daki kaza saat 08.00 sıralarında Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı.

Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.