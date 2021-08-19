Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal'da İETT otobüsü, yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletliye çarptı.
Kartal'daki kaza saat 08.00 sıralarında Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.
Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı.
Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası İETT
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