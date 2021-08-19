Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.
Güneş Adası açıklarında lastik bir botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 20 kişi kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı merkezine götürüldü.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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