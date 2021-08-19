Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pirili Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde sahte içki üretildiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, plastik varillerde 6 bin litre sahte içki buldu.

Polis, adresteki bir şüpheliyi gözaltına aldı.