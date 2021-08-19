Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pirili Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde sahte içki üretildiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, plastik varillerde 6 bin litre sahte içki buldu.
Polis, adresteki bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
Sıradaki Haber
Öğrenci servisi iş makinesiyle çarpıştı: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz