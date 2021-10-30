Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
2 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: Getty]
Meteoroloji, Muş ve Bitlis için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmurlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
Yağışların, Muş ile Bitlis'te zaman zaman kuvvetli ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sel uyarısı
Kuvvetli yağış nedeniyle, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.
Sıcaklıkların, Hakkari’de 12, Bitlis’te 8, Van’da 12 ve Muş’ta 11 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Bitlis Meteoroloji Muş Yağış
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