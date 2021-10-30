Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmurlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Yağışların, Muş ile Bitlis'te zaman zaman kuvvetli ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sel uyarısı

Kuvvetli yağış nedeniyle, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Sıcaklıkların, Hakkari’de 12, Bitlis’te 8, Van’da 12 ve Muş’ta 11 derece olması bekleniyor.