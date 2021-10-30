Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 05:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın genellikle iç ve doğu kesimlerde doğu ve güneydoğulu, diğer yerlerde kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Marmara Bölgesi Meteoroloji Hava Durumu
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