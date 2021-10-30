Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun.