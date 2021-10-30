Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin ülkeye, İstanbul'a ve kültür sanat camiasına hayırlı olmasını diledi.
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;
Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun.
Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden pic.twitter.com/0euNm9WWBc— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2021
Etiketler: Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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