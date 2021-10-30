Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak olacak.

Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın doğu, Elazığ'ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl'ün güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.