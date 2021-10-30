Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugün kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak olacak.
Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın doğu, Elazığ'ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl'ün güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Çarşafla alt kata inmeye çalışan kadın 3'üncü kattan düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz