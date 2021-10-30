Ali Kemal Akbal idaresindeki otomobil, Eşmekaya beldesi Bakım yaylası yolunda Ragıp Çağlak'ın kullandığı traktörle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kısa süre sonra askere gidecekti

Kazada sürücü Akbal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı traktör sürücüsü Çağlak ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını kaybeden Akbal'ın kısa süre sonra askere gideceği ve akraba ziyaretleri gerçekleştirdiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.