Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ali Kemal Akbal idaresindeki otomobil, Eşmekaya beldesi Bakım yaylası yolunda Ragıp Çağlak'ın kullandığı traktörle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa süre sonra askere gidecekti
Kazada sürücü Akbal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı traktör sürücüsü Çağlak ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını kaybeden Akbal'ın kısa süre sonra askere gideceği ve akraba ziyaretleri gerçekleştirdiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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