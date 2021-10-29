Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını 7 saatlik çalışmanın ardından havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere haber verdi.
Alevlere 2 helikopterle havadan ve 5 arazözle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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