Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de Roma dönemine ait sikke ve yüzükler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 140 sikke ve 15 yüzük ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu, M.A'nın tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzük bulundurduğunu tespit etti.
Sikke ve yüzükleri satma arayışında olduğu belirlenen M.A. operasyonla yakalandı.
1 şüpheli gözaltına alındı
M.A'nin üzerinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 140 sikke ve 15 adet yüzük ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Sikke ve yüzükler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Mardin Tarihi Eser
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