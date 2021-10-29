Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
Mücahit Çiçekli'nin kullandığı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında, Celal Canpolat idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Çiçekli ile otomobilde bulunan Muhammet Emin Şenateş, Yusuf Şenateş, Ali Şenateş, İsrafil Şenateş ve Murat Şenateş yaralandı.
Kamyon sürücüsü gözaltında
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Emin Şenateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikeleri bulunan diğer yaralılar, Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Jandarma, kamyon sürücüsü Celal Canpolat'ı gözaltına aldı.
Otomobildekilerin çalıştıkları inşaattan dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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