Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su hattı bir anda bomba gibi patladı.

Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi.

Basınçlı su asfaltları yerinden söktü

Bazı evleri ve bahçeleri su bastı. İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü.

Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu.

Ekiplerin bölgede çalışması sürerken, patlama anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.