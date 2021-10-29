Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 19:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da ana su hattı borusunun patladığı anlar kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su hattı borusu patladı. Patlamanın etkisiyle asfaltlar yerinden sökülürken, 2 araçta maddi hasar oluştu. O anlar kameraya da yansıdı.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su hattı bir anda bomba gibi patladı.
Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi.
Basınçlı su asfaltları yerinden söktü
Bazı evleri ve bahçeleri su bastı. İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü.
Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu.
Ekiplerin bölgede çalışması sürerken, patlama anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Etiketler: Muğla
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