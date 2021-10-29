Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta ATV şarampole devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV tipi arazi aracı devrildi. Şarampole devrilen araç sürücüsü yaşamını yitirdi.
Abdullah Akdağ idaresindeki ATV tipi arazi aracı, ilçeye bağlı Akpınarbeleni ile Yavu köyleri arasında şarampole devrildi.
Aracın altında kalan Akdağ olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdağ'ın cenazesini Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
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