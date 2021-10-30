Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çarşafla alt kata inmeye çalışan kadın 3'üncü kattan düştü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de, üçüncü kattaki evinin balkonuna bağladığı çarşafla alt kata inmeye çalışan kadın düşerek ağır yaralandı.
Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesi 745. sokakta 10 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşayan C.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra balkon demirine çarşaf bağlayarak alt kata inmeye çalışan C.Ö, düşerek ağır yaralandı.
C.Ö, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kocası Y.Ö. gözaltına alındı.
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