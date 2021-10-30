Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Kağıthane'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında konteynerler kullanılamaz hale gelirken 1 işçi yaralandı.
Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Talatpaşa Mahallesi Adagülü Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürürken, mahsur kalan 4 işçi de tahliye edildi.
Hafif şekilde yaralanan 1 işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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