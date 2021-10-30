Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da firari hükümlülere operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çok sayıda firari hükümlünün adreslerine baskın düzenlendi.
Operasyonda yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Adana
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