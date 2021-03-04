3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine katılım sürüyor. HDP il binası önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı.

Hakkari Şemdinli'den Aktaş ailesi, 16 yaşında kaçırılan Ayşe Aktaş için, Siirt'ten de Yenal ailesi 14 yaşında kaçırılan Zahir Yenal için evlat nöbetine başladı. Böylece oturma eylemindeki aile sayısı 212'ye çıktı.

Bugüne kadar 24 aile çocuklarına kavuştu.