Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 13:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliğinden ekmek zammına itiraz
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da ekmek fiyatına yapılan zam ile ilgili olarak valilik harekete geçti. Esnaf ve sanatkarlar odası ile ticaret odası temsilcilerinden oluşan komite toplantıya çağrıldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, ekmek zammına ilişkin, "Belli bir noktada mutabık kalmazsak valilik olarak yargıya başvuracağız" dedi.
Vali Şahin, açıklamasında şunları kaydetti;
Odalar ekmek zammını açıkladılar. Bize göre doğru fiyatlandırma değil. Toplantıya çağırdık bugün ve yarın 2 toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamaksaz biz valilik olarak yargı yoluna gideceğiz, yani ekmek fiyatına itiraz edeceğiz. İlk tespitlerimize göre şu an bu zamma ihtiyaç görünmüyor. Tabii oturup onların da bu konudaki savunmalarını dinleyeceğiz, tartışacağız. Ona göre bir karara varacağız.
Ankara Fırıncılar Odası'ndan dün yapılan açıklamada, 1,5 lira olan 200 gram ekmeğin satış fiyatının 1,75 liraya yükseltildiği duyurulmuştu.
Etiketler: Ankara Valiliği Ekmek
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