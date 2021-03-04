Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kartaloğlu köyünde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina tedbirleri uygulanacak.
Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, söz konusu köye giriş ve çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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