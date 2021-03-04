Ercan T., Cihangir Mahallesi'ndeki bir inşaatın 2. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnşaat işçisi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.