Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Avcılar'da inşaatın ikinci katından düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Ercan T., Cihangir Mahallesi'ndeki bir inşaatın 2. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İnşaat işçisi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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