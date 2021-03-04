Artan enerji ve tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması için yapımı gerçekleştirilen Ilısu Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla, Hasankeyf ilçesi ve Batman-Mardin yolu su altında kaldı.

Bu kapsamda, Hasankeyf’e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantına geçiş sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Baraj Göleti üzerinde inşa edildi.

Türkiye’nin en uzun köprülerinden biri

Nisan 2014’te Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapım çalışmalarına başlanan Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun köprülerinden biri.

Köprünün maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı ise 168 metre oldu.

Yol güvenliği ve konfor arttı

Projeyle Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlanırken, yol güvenliği ve konforu da artırılmış oldu.

Projenin yarın gerçekleştirilecek açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da açılışı gerçekleştirmesi planlanıyor.