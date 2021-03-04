Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 12:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Oynadığı tüfek ateş alan genç hayatını kaybetti
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde babasına ait tüfekle oynayan 18 yaşındaki Niyazi Küçük, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Korkuteli’ne bağlı Karakuyu Mahallesi'nde, babasına ait av tüfeğiyle oynarken tüfek bir anda ateş aldı.
Saçmaların isabet ettiği Niyazi Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük’ün cenazesi otopsi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
İstanbul'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz