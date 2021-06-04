Türk Telekom yaptığı açıklamayla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında Türkiye'ye örnek niteliğinde sonuçlar elde ettiğini duyurdu.

Türk Telekom çalışanlarının Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği "E-Atık Topluyoruz, Doğayı Koruyarak Yeniliyoruz" kampanyası ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan son üç yıllık dönemde yaklaşık 18 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderildi.

Toplanan atıkların üstün zekalı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanılması sağlanırken, dönüşümden elde edilen gelir ile 55 çocuğun eğitimine katkı verildi ve Türk Kızılay kurumuna bağış yapıldı.

"Atık yönetimine ilişkin kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom'un sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında atık yönetimine ilişkin kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Önal, atık yönetim stratejileri doğrultusunda doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçmeyi ve üretilen atıkları, çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkararak ekonomi için bir girdiye dönüştürmeyi amaçladıklarını, küresel ölçekte öncelikli bir politika hedefine dönüşen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının bu stratejinin temelini oluşturduğunu aktardı.

"Çöpler türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı"

Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) raporlama yapan Türk Telekom'un üretilen karbon miktarının azaltılmasına yönelik yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Önal, şunları kaydetti:

"Bu projeler sayesinde emisyon miktarlarını azaltarak hava kirliliğinin önüne geçildiği ve yeşil enerji kullanım oranı artırıldı. Türk Telekom çalışanlarının gönüllü katılımıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi etkinlikleri kapsamında çöpler türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı. Türk Telekom olarak insanı merkezimize alarak dokunduğumuz herkesi 'Değerli Hissettirmek' gayesiyle toplum ve çevre için iyilik ve fayda üretmeyi sürdürülebilirlik stratejimizin bir gereği olarak görüyoruz.

Bu doğrultuda Türk Telekom iş yerlerimizde Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018-2019-2020 yıllarında elde edilen sonuçlara göre 26 ton cam atık geri dönüşümü ile 31 kilogram ham madde tasarrufu sağlandı. 340 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 5 bin 780 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 13,7 ton atık metal geri dönüşümü ile 18 kilogram ham madde tasarrufu sağlandı. 77 ton atık plastik geri dönüşümü ile 190 bin 672 litre petrol tasarrufu sağlandı. Ayrıca 1.107 metreküp depolama alanı, 11 bin 250 metreküp su, 1 milyon 848 bin 485 kWh enerji tasarrufu oluştu ve 65 bin 418 kilo sera gazının doğaya salımı engellendi."

"Elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandı"

Türk Telekom'un kağıt tüketimini ve kurumsal karbon ayak izini azaltmak amacıyla e-fatura kullanan müşteri oranını artırmayı hedeflediğini bildiren Önal, Türk Telekom ait 1.700'ü aşkın lokasyonda güneş enerjisi sistemi kullanıldığını, bu sistemin, toplam 2,35 MW civarındaki kurulu gücü ile enerji üreterek karbon salınımının azaltılmasını sağladığını aktardı.

Önal, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında e-fatura kullanımı sayesinde Türk Telekom'un çevreye sağladığı katkı yaklaşık 54 bin ağaca, 13 milyon kWh enerji ve 101 bin metreküp su tasarrufuna tekabül etti. Türk Telekom'un birçok farklı şehirde, yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirdiği 'Yeni Nesil Şehirler' projesi kapsamında yeni nesil enerji uygulamaları sayesinde bu şehirlerde elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf elde edildi. Yeni nesil ulaşım uygulamaları ile trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, yakıtta yaklaşık yüzde 30 tasarruf elde edildi ve bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salınımının yaklaşık yüzde 25 azaltılması sağlandı."