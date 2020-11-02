Haber Giriş: Kaynak: AA
15 yıldır aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmada, 15 yıldır "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan O.A, Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
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