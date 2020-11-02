Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 8 bina karantinaya alındı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, COVID-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 8 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamaya göre, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında ise adli ve idari cezai işlem uygulanacak.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 17:21
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