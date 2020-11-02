Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, COVID-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 8 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamaya göre, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında ise adli ve idari cezai işlem uygulanacak.