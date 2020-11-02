Bayraklı’daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazında dün öğle saatlerinde sürdürülen çalışmalar sırasında AFAD görevlisi Tuğberk Vural, enkazın altında bir güvercin olduğu fark etti.

Güvercini eline aldığında canlı olduğunu gören Vural, hemen bölgede bulunan Aslı Varol’a ait veterinerin yolunu tuttu. Ağır yaralandığı belirlenen ve hemen tedaviye alınan güvercin, hayata tutundu.

“Tamamen iyileşince ona isim koyacağım”

Güvercini tedavi eden Veteriner Hekim Aslı Varol, AFAD görevlisi tarafından getirilen güvercini tedavi altına aldıklarını, durumunun iyi olduğunu söyledi. Veterinerliğe getirilen güvercinin ağız içinde aft yaraları olduğunu, onları temizleyebilirlerse kurtulma şansının yüksek olduğunu belirtti.

Veteriner Varol, güvercinin çok güçlü olduğunu, tamamen iyileştikten sonra ona isim de koyacağını söyleyerek, Deprem bölgesinden saatler sonra çıkarılması bizim için farklı bir duygu oldu. Normalde güvercinleri getiriyorlar, ancak bu güvercine biraz daha fazla özen gösteriyoruz. Sokaktaki canlarımızı kurtarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.



