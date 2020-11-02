Haber Giriş: Kaynak: AA
1 Ocak'tan bu yana 188 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 188'e yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
İkna çalışmaları neticesinde 2 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi.
Teslim olan 2 teröristin 2011 ve 2014'te örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi.
Etiketler: Terör Örgütü İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 17:05
Son Haberler
- 17:57
- 17:57
- 17:53
- 17:50
- 17:44
Sıradaki Haber
Hatay'da gelini darbeden damat tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz