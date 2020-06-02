Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığında yeni fiyatlar belirlenmişti.

En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek.

Bir yandan yüksek fiyatlardan şikayet eden yolcular, diğer taraftan da daha güvenli yolculuk yaptıkları için duruma razı geliyor. Otobüs firmaları ise yarı kapasite çalıştıkları ve gittikleri şehirlerden boş döndükleri için fiyatların normal olduğunu savunuyor.

İki koltuk ücreti alınıyor

Yazıhane çalışanı Yusuf Dar, “Yolcu kapasitesi yarı yarıya düştüğünden dolayı, bir yolcu normalde 90 liraydı, şu anda 180 lira. Yarı yarıya düştüğü için otomatikman yolcuya yükleniyor bu. Sebebi belli, otobüs 46 kişiyse 23’e düştü bundan kaynaklandı” dedi.

"Taban fiyat 500 liraydı, biz 400 liraya indirdik"

Otobüs firması sahibi Mehmet Hanefi, “Biz Ağrı Doğubayazıt’a çalışıyoruz. 250 lira yolcu başı ücret. İki koltuğa bir kişi oturuyor. Bize 500 lira taban fiyat verdiler, biz 400 liraya indirdik, yolcuya fazla yüklenmemek için. Normal 46 yolcu aldığın zaman 400 liradan alsan 9 bin 200 lira yapıyor, araçlarımız oradan İstanbul’a boş geliyor. Araçların masrafları 7.5-8 bin lira. İki şoför ve muavine kafadan bin 200 lira para veriyoruz. Buranın çıkışı, otoban, bir tona yakın mazot yakıyoruz, araçların bakımları var” diye konuştu.

“Fiyatlar zorladı”

Yolcular bilet fiyatlarının yüksekliğinden dert yanıyor ama 2 koltuk aldıkları için güvenliğin de önemli olduğunu savunarak fiyatlara razı geliyor. Çanakkale Biga’ya giden Fehim Akın, “Biletler 145 lira bir kişi. Daha önceden 80 liraya aldığımız biletler 145 lira oldu. Bu fiyatlar hakikaten çok yüksek çünkü virüs dolayısıyla böyle yapıldı ama 100 lira olması lazım” dedi.

İzmir’e torunlarını görmek için giden Aynur Soydan, “İzmir’e gidiyorum, 170 liraya aldım bileti, çift koltukta tek gideceğim. Fiyatlar şimdiki duruma göre normal, tek başıma özel gibi gideceğim. Güvenlik çok daha önemli” diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Çorlu’ya giden Yavuz Şentürk, “Biletler galiba iki katı, 100 liraya aldık. Normalde 50 liraydı. Otobüs firmaları da kendilerine göre haklı” ifadesini kullandı.