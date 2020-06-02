Yurt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

İznik'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Çamdibi ve Dırazli mahalllerindeki ekili alanlara zarar verdi.

Arazisi sular altında kalan çiftçilerin bilgi vermesi üzerine harekete geçen İznik Ziraat Odası, bölgede hasar tespiti için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, özellikle iki mahallede ekili alanların yağış nedeniyle zarar gördüğünü anlattı.

Çamdibi ve Dırazli'deki biber, kabak gibi sebzelerin ekili olduğu tarlalar ile üzüm bağlarının yağıştan olumsuz etkilendiğini kaydeden Mutlu, 200-300 dönümlük alanda hasar oluştuğunu tahmin ettiklerini, net tespit için çalışma yürüttüklerini ifade etti.