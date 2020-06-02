Olay, İstanbul Beyoğlu'nda, şubat ayında yaşandı. İddiaya göre, Kocaeli'de çocuk bakıcılığı yapan Fas uyruklu kadın, doğum yapan ablasını görmek için İstanbul'a gitti. Taksim'den Kasımpaşa'ya gitmek için taksiye binen yolcu ile yoğun trafik yüzünden sinirlenen taksici arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksici arka koltukta oturan kadına aniden tokat attı. Şubat ayında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Kadın araçtan inerek uzaklaşmak istedi ancak taksici peşini bırakmadı. 22 liralık ücreti almak için kadının peşinden o da araçtan indi.

Yere yatırdığı kadının boğazını sıkan sürücü kadının cebinden çıkardığı 30 lirayı alıp olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın darp raporu aldı ve taksiciden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, zanlıyı gözaltına aldı.

"Kasten yaralama" suçuyla adliyeye sevk edilen taksici serbest bırakıldı.

Taksi şoförünün araç kullanım belgesi iptal edildi

Yaşanılan olayın görüntülerini inceleyen İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), şoförün 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' süresiz iptal etti.

Öte yandan olayın yaşandığı taksinin de izin belgesi askıya alınarak, trafikten men edildi.