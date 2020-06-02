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İstanbul'da dün kapatılan 2 metro hattında seferler başladı
İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı kullanıma açıldı. Ayrıca, arıza nedeniyle seferlerin durdurulduğu M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında da seferler başladı.
Metro İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kullanıma açıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, dün teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arızanın giderildiği, seferlerin kesintisiz olarak yapılmaya başlandığı ifade edildi.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı dün saat 16.00 itibariyle yolcu alımına kapatılmıştı.M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında da teknik bir arıza nedeniyle seferler durdurulmuştu.
Etiketler: istanbul metroSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 12:15
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