Metro İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kullanıma açıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, dün teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arızanın giderildiği, seferlerin kesintisiz olarak yapılmaya başlandığı ifade edildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı dün saat 16.00 itibariyle yolcu alımına kapatılmıştı.M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında da teknik bir arıza nedeniyle seferler durdurulmuştu.