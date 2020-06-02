Haber Giriş: Kaynak: İHA
Koronavirüse yakalanan köylünün çayı imece usulüyle toplandı
[Fotoğraf: İHA]
Rize’nin Çayeli ilçesine çay toplamak için gelen Mahmut Ofluoğlu'nun ilçe girişinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine karantinaya alınan Ofluoğlu'nun çayı köy muhtarı öncülüğünde imece usulüyle toplandı.
Rİze'ye bağlı Derecik köyüne çay toplamak için gelen Mahmut Ofluoğlu’nun her aileden 1 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine karantinaya alınan Ofluoğlu çayını toplayamadı.
Çayı bahçede kalan Ofluoğlu için köy muhtarı Ramazan Küçüksarı harekete geçerek, tüm köy halkını çay toplamak üzere çay bahçesine getirdi. Herkesin yardımı ile toplanan çay böylelikle bahçede kalmamış oldu.
Kaymakam da çay topladı
Çayeli İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk de oluşturulan imeceye destek vermek için kısa sürede olsa çay bahçesine girerek çay topladı. Kaymakam Öztürk oluşturulan imeceden ötürü köy muhtarı ve vatandaşlara teşekkür etti.
Etiketler: koronavirüs imece usulü çay toplandıSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 12:28
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