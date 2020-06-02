Rİze'ye bağlı Derecik köyüne çay toplamak için gelen Mahmut Ofluoğlu’nun her aileden 1 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine karantinaya alınan Ofluoğlu çayını toplayamadı.

Çayı bahçede kalan Ofluoğlu için köy muhtarı Ramazan Küçüksarı harekete geçerek, tüm köy halkını çay toplamak üzere çay bahçesine getirdi. Herkesin yardımı ile toplanan çay böylelikle bahçede kalmamış oldu.

Kaymakam da çay topladı

Çayeli İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk de oluşturulan imeceye destek vermek için kısa sürede olsa çay bahçesine girerek çay topladı. Kaymakam Öztürk oluşturulan imeceden ötürü köy muhtarı ve vatandaşlara teşekkür etti.