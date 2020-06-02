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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilere operasyon düzenlendi.
Operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: son dakika DEAŞ ankara'da deaş operasyonuSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 11:58
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