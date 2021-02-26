Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
15 ilde dijital parayla dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, dijital para ile dolandırıcılık yapan 37 kişiden 22'si yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kurduğu şirket üzerinden dijital para üretimi yaptığını ve katılımcılara yüksek kar payı vereceğini söyleyerek, piramit sistemine üye olan çok sayıda kişiyi dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Suç örgütünün mevcut yöntemle 328 kişiyi, 1 milyon 270 bin 779 euro, 12 bin dolar ve 4 milyon 177 bin 374 lira dolandırdığı belirlendi.
15 kişi aranıyor
Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 22'sini yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 15 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı açıklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık Suç Örgütü
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