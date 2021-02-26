Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kurduğu şirket üzerinden dijital para üretimi yaptığını ve katılımcılara yüksek kar payı vereceğini söyleyerek, piramit sistemine üye olan çok sayıda kişiyi dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Suç örgütünün mevcut yöntemle 328 kişiyi, 1 milyon 270 bin 779 euro, 12 bin dolar ve 4 milyon 177 bin 374 lira dolandırdığı belirlendi.

15 kişi aranıyor

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 22'sini yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 15 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı açıklandı.