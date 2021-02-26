Doğu Anadolu genelinde hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 9, Muş'ta 7, Van'da 4 ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.