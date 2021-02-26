Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 4 il için çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yaptı.
Doğu Anadolu genelinde hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 9, Muş'ta 7, Van'da 4 ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.
Bölgede hava sıcaklıklarının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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