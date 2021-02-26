Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliği ile kazandırılan yeni yüksek teknolojili insansız hava aracı (İHA) sayesinde, yanan alanın 3 boyutlu modeli çıkarılarak orman yangınlarıyla etkin mücadele edilecek.

İHA’lar aynı zamanda zararlı böceklerin takibi ile ormanlardaki ağaç ve bitki türlerinin verimliliğinin artırılması konularında da kullanılacak.

[Fotoğraf: AA]

Geçen yıl 6 orman yangınında kullanıldı

Yangınların anlık olarak izlenmesi ve söndürme stratejilerinin belirlenmesi konusunda İHA’lar katkı sağlıyor.

2020 yılında İHA ile Bursa, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de 6 orman yangınına müdahale edildi.

[Fotoğraf: AA]

Usulsüz madencilik ve kaçak orman kesiminde de yardımcı

İHA’nın usulsüz madencilik ve kaçak orman kesimlerini önlemede ekiplere verdiği destek ile arazideki teknik elemanların zaman kaybı minimuma indiriliyor.

Teknik özellikleri geliştirildi

Yeni geliştirilen İHA 15 kilometre menzile sahip ve sıfırın altında 20 ila 50 derece hava sıcaklıklarına dayanıklı.

Havada 45 dakika kadar kalabilen ve gece görüş özelliğine sahip İHA, yağmurlu, karlı havalarda, yoğun sis ve duman altında da uçabiliyor.