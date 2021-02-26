Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında, restoran ve kafeler uzun bir süredir gel al ve paket servisi yöntemleriyle çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart itibarıyla aşamalı normalleşme süreciyle birlikte esnafı rahatlatacak adımların atılacağını duyurmasının ardından restoran ve kafe işletmecileri hazırlıklarına başladı.

Gözler kabine toplantısında

Gözler kafe ve restoranların ne zaman açılacağına çevrildi.

İllerde "Yerinde Karar" dönemi kabine toplantısı sonrasında netleşecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Dreneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, koronavirüs süreci ve 1 Mart'tan itibaren atılacak adımları TRT Haber'e değerlendirdi.

⁃ Restoranlar ne zaman açılacak?

⁃ Normalleşme adımları nasıl olacak?



SBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, illerde yerinde karar dönemi hakkında merak edilenleri @trthaber’de cevapladı. pic.twitter.com/Q4DkkNjwB2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2021

"Kurallara uyulduğunda süreç rahat şekilde yönetilebilir"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kafe ve restoranlar tam anlamıyla açılınca rakamlar çok yükseliyor, aşırı kısıtlama yapıldığında da sosyal hayat dip yapıyor. Temmuz ayındaki gibi açılırsa 2 kişilik masaya 8 kişi oturursa rakamlar çok artacaktır. Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu kurallara uyulursa süreç, son derece rahat yönetilebilir."

"Müşteriler ve çalışanlar HES kodu ile alınmalı"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Dreneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün rahatlaması için restoran ve kafelerin açılması gerektiğini vurgulayarak, müşterilerin ve çalışanlar HES kodu ile alınmaları gerektiğini söyledi.

Hangi illerde nasıl normalleşme olacak?

Kemalettin Aydın, normalleşme adımlarının bazı vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek şunları aktardı:

"Topyekün bir normalleşmeye girilmeyecek. 100 bindeki vaka sayısı, yoğun bakımdaki doluluk oranı, aşılama oranı, son 14-15 gündeki salgının seyrine bakılacak, buna göre bir puanlama konulacak. İllerimiz düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak kategorilendirilecek. Bugünkü kısıtlamada cenazelere 30 kişi katılabilir. Düşük olan bir ilde belki herkes katılabilir, orta olan bir yerde belki 100 kişi katılabilir, eğer yüksekse belki kimse katılmayacak. Yani böyle bir tablo olacak. Çıkılacak cenaze serbest, STK toplantıları serbest gibi bir şey olmayacak. Her ilin renge ve her rengin kataloğu da açılacak, ne ne kadar serbest ona bakılarak yürütülecek."