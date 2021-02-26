Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da sinema salonlarının açılışı ertelendi
Trabzon Valiliği, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon'da son zamanlarda Covid-19 vakalarının tekrar artış göstermesi üzerine vatandaşları korumak ve salgını engellemek için sinema salonlarının faaliyetlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilave tedbirler alındı.
Açıklamada, 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklenmesi amacıyla 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sinema Mutasyon Koronavirüs
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