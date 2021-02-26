Trabzon'un Araklı ilçesine 4 kilometre mesafedeki Taşönü Mahallesi’nde yapılan testler sonucunda bazı semptomlar gösteren 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Adem Çebi’nin memleketi Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi’ndeki cenazesine katılan koronavirüslü bir kişinin, taziye evinde yakın temas kurduğu mahalleliye virüs bulaştırdığı saptandı.

İkinci kez karantina kararı

Vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Karantinayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Mahalle, 23 Haziran 2020 tarihinde de 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.