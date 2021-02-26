Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik, uzun süreli çalışmalarla ara delillendirmeler sonucu operasyon başlattı.

Soruşturma dosyası kapsamında sabaha doğru Trabzon merkezli İstanbul ve İzmit'te, KOM, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve özel harekat polislerinin de katılımıyla 61 personelle 16 farklı adrese eş zamanlı "Kasket" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 34 gram Hint keneviri tohumu, 251 gram uyuşturucu madde ile 27 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.