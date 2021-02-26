Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve pus beklenen bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyredecek.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Ardahan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11, Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın, Iğdır ve Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Kars'ta 4, Erzurum'da 3, Ardahan ve Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 114, Sarıkamış'ta 78 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.