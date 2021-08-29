Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
13 yıl önce yanan ormanlık alan küllerinden doğdu
Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2008 yılında çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin fotoğraflarını paylaştı.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "#YeşilVatan" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu. Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflarda bölgenin çam fidanlarıyla kaplandığı ve yemyeşil bir görüntüye kavuştuğu görülüyor.
Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 29, 2021
Hepsi küllerinden yeniden doğdu.
Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz.#YeşilVatan
Antalya / Manavgat - Taşağıl pic.twitter.com/hZT5394wpj
Etiketler: Orman Yangını Orman
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