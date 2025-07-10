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Türk Dünyası
TRT Haber 10.07.2025 17:54

Kürşad Zorlu: Ankara Türk Dünyası’nın bağımsızlık ve mücadele şiarının sembolü

Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi. “Türk Devletleri başkentleri aslında bir bütünün farklı koordinatlardaki parçaları olarak görülmelidir” diyen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara’nın Türk Dünyası’nın Turizm Başkenti olmasını TRT Haber’e değerlendirdi.

Ayşe Şimşek
Ayşe Şimşek
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Kürşad Zorlu: Ankara Türk Dünyası’nın bağımsızlık ve mücadele şiarının sembolü

Dün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 10. Toplantısı Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu,  Ankara’nın Türk Dünyası’nın Turizm Başkenti seçilmesinin önemini, bu süreci ve yapılacak faaliyetleri TRT Haber’den Ayşe Şimşek’e değerlendirdi.

Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi
Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi

“Son yıllarda uluslararası bir güç olma yolunda hızlı bir mesafe kateden Türk Devletleri Teşkilatı, gelinen aşamada 30’dan fazla başlık ve sektörde iş birliği tesis etmektedir. Bunlardan biri de Turizm alanıdır.” diyen Kürşad Zorlu, Bu alanda gerek kamu kuruluşları gerekse özel saha da birçok iş birliğinin yapıldığının altını çizdi.

Kürşad Zorlu: Ankara Türk Dünyası’nın bağımsızlık ve mücadele şiarının sembolü

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öneri ile Ankara seçildi”

Üye ülkelerin turizm bakanları 2014 yılından bu yana düzenli olarak toplanıyor. Geçtiğimiz gün de TDT Turizm Bakanları 10. Toplantısı Türkiye’nin ev sahipliğinde toplandı. Bu toplantılardan Turizm Başkenti kararı ilk kez 2021 yılında Özbekistan’ın Kokand şehri için çıkmıştı.

Amacın üye ülkeler arasında ve genel olarak Türk Dünyası’nda o şehri tanıtmak, markasına katkı sağlamak ve ziyaretçi akışını o şehre hızlandırabilmek olduğunu söyleyen Kürşad Zorlu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi üzerine üye ülke Turizm Bakanlarının oy birliği ile başkent Ankara’mız 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak seçilmiştir.” İfadelerini kullandı.

“Ankara Türk Dünyası’ndaki bağımsızlık ve mücadele şiarının en etkili sembolü”

Birçok kültürel ve doğal güzellikleri, tarihi mirası ve insan dokusuyla Ankara’nın ciddi bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Kürşad Zorlu, “Tarihi cumhuriyet dokusu, Gordion Antik Kenti, kuş cenneti, müzeleri, gastronomi vb. pek çok araç değerlendirilebilir. Örneğin 50 bin kişilik stadyum, millet bahçesi ve gençlik parkı ile bir bütün halinde ayrı bir çekim merkezi olabilir.” dedi.

Kürşad Zorlu: Ankara Türk Dünyası’nın bağımsızlık ve mücadele şiarının sembolü

“Türk Devletleri başkentleri aslında bir bütünün farklı koordinatlardaki parçaları olarak görülmelidir. Bu anlamda kuzey ucundaki başkentimiz Astana, Güney ucundaki başkentimiz ise Lefkoşa’dır. Ankara ise Anadolu’daki başkentimizdir. Ankara Milli mücadelenin ve milli iradenin merkezi, Cumhuriyetimizin başkenti olması sebebiyle de Türk Dünyasındaki bağımsızlık ve mücadele şiarının da en etkili sembolüdür.”
AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu

“Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı çalışmalarını başlattı”

Kürşad Zorlu, Ankara’da yapılacak faaliyetlere ilişkin, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı’nın çalışmalarını başlattığını ve  projelerini yakında duyuracaklarını aktardı:

“Şimdi bize düşen bu potansiyeli açığa çıkaracak proje ve imkanları hayata geçirmektir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, STK’larımıza, yerel birimlere önemli görevler düşüyor. Biz Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanlığı olarak çalışmalarımızı başlattık, proje önerilerimizi hazırlıyoruz, yakında kamuoyuyla da paylaşacağız. Cumhurbaşkanımızın Ankara’ya verdiği önem ve doğrultuda buna yakışır bir süreç olması için gayret göstereceğiz.”

Kürşad Zorlu, “Uluslararası Havalimanı ve uçuşlarıyla, Fuar alanı, hizmet sektörü ile 2026’da daha fazla ziyaret edilen bir Ankara neden olmasın” dedi.

Kürşad Zorlu: Ankara Türk Dünyası’nın bağımsızlık ve mücadele şiarının sembolü

“İlk 5 ayda Türk Devletlerinden Türkiye’ye 1 milyondan fazla turist geldi”

Türk Devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde turizm önemli bir potansiyele sahip. Zorlu, turizm yoluyla toplumların birbirlerini tanımasının sağlandığını, pozitiflik algısı ve farkındalığın güçlendiğini, ortak bilincin geliştiğini vurguladı.

“Turizm üye ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılabilmesi için turizm çok önemli bir başlıktır. Zira karşılıklı ve çoklu seyahatler destinasyonlarda ticarete doğrudan etki ettiği gibi turizm alanında yeni yatırımları tetikleyebilmektedir. Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türk Devletlerinden Türkiye’ye gelen turist sayısı 1 milyonu geçti.” diyen Zorlu, Türk Dünyası’ndaki birlikteliğin ve potansiyelin daha fazla ama bunun daha yapısal ve kurumsal hamlelerle artırılabileceğinin altını çizdi.

Kürşad Zorlu’dan Tarihi İpek yolu vurgusu

Hedef ülke ya da şehir böyle bir potansiyele sahip ise ziyaretçi ve yatırım akışı için çok önemli hale geliyor.

Kürşad Zorlu, bu yol ve amaçla Türkiye’nin de yatırımcısının yöneldiği şehirlerin olduğunu aktardı:

“Örneğin Kazakistan’da, Özbekistan’da böyle yatırımlar bulunmaktadır. Yine Türkiye’de Akdeniz’de, Ege’de ve İstanbul’da Türk Devletlerinden turizm alanında bazı yatırımların geldiği görülmektedir.”

Kürşad Zorlu açıklamalarında Tarihi İpekyolu’na da vurgu yaptı:

“Tarihi İpekyolu üzerindeki bu ülkelerin ekonomik bakımdan sürdürülebilir başarı elde edebilmesi için yer altı kaynaklarının yanı sıra turizm potansiyelini harekete geçirecek karar ve uygulamalara yönelmesi önem arz etmektedir.”

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