Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, "Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara’mıza çok yakıştı. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı’nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi." dedi.

"Ankara; Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri." vurgusunu yapan Bakan Ersoy, "Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini olacak." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 2026 boyunca Ankara’yı hep birlikte keşfedilceğinin, başkentin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kürşad Zorlu: Hayırlı olsun Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Hayırlı olsun Ankara" dedi.

Zorlu mesajında," Bu vesileyle başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Türk Devletleri Turizm Bakanlarına, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban Omuraliev’e teşekkür ediyorum" dedi.

"Şimdi hep birlikte 2026’da Başkentimizi turizmde güçlendirecek proje ve faaliyetleri hayata geçirme zamanıdır.." diyen Kürşad Zorlu, "Başkanlığımızın da bu konudaki çalışmalarını daha sonra paylaşmak üzere Kutlu Olsun Ankara…" ifadesini kullandı.