Açık 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
TRT Haber 09.07.2025 12:02

Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini açıkladı.

Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, "Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara’mıza çok yakıştı. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı’nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi." dedi.

 

"Ankara; Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri." vurgusunu yapan Bakan Ersoy, "Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini olacak." ifadelerini kullandı.

Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi

Ersoy, 2026 boyunca Ankara’yı hep birlikte keşfedilceğinin, başkentin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kürşad Zorlu: Hayırlı olsun Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Hayırlı olsun Ankara" dedi.

 

Zorlu mesajında," Bu vesileyle başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Türk Devletleri Turizm Bakanlarına, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban Omuraliev’e teşekkür ediyorum" dedi.

"Şimdi hep birlikte 2026’da Başkentimizi turizmde güçlendirecek proje ve faaliyetleri hayata geçirme zamanıdır.." diyen Kürşad Zorlu, "Başkanlığımızın da bu konudaki çalışmalarını daha sonra paylaşmak üzere Kutlu Olsun Ankara…" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası
Sıradaki Haber
Türk ve Moğol konargöçer toplumların kurganları gün yüzüne çıkarılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
13:45
Yakıt eksikliğinden Gazze'deki hastaneler 3 saat içinde hizmet dışı kalacak
13:40
Karadeniz için fırtına uyarısı
13:37
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 105 Filistinli hayatını kaybetti
12:48
Leman dergisi soruşturması: Derginin yazı işleri müdürü için yakalama talimatı verildi
12:54
Tarım ve Orman Bakanlığından hayvan pazarları ve yapay et iddialarına yanıt
Satala Antik Kenti'nde 8. sezon arkeolojik kazılara başlandı
Satala Antik Kenti'nde 8. sezon arkeolojik kazılara başlandı
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ