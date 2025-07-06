Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gönderdiği mesajda, 5 Türk askerinin Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olduğu haberini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Hasanov, Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini belirttiği mesajında, "Teröre karşı yürütülen kararlı mücadelede kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daima yanındayız ve sizi bütün gücümüzle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah’tan rahmet dileyen Hasanov, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifalar temennisinde bulundu.