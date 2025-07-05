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Türk Dünyası
AA 05.07.2025 17:33

Kürşad Zorlu: Zengezur Koridoru'na yönelik ortak çabalarımız, Türk dünyası açısından tarihi bir süreç

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Zengezur Koridoru'na yönelik ortak çabalarımız, ülkemiz ve Türk dünyası açısından tarihi bir süreçtir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Azerbaycan ile sadece dostluk değil, kardeşlik bağı ile de bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Kürşad Zorlu: Zengezur Koridoru'na yönelik ortak çabalarımız, Türk dünyası açısından tarihi bir süreç
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sebebiyle gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde önemli temaslar ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin ortaya konulduğunu belirten Zorlu, "Özellikle Zengezur Koridoru'na yönelik ortak çabalarımız, ülkemiz ve Türk dünyası açısından tarihi bir süreçtir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Azerbaycan ile sadece dostluk değil, kardeşlik bağı ile de bağlıyız. 'İki devlet, tek millet' sözü alelade söylenmiş bir kelam değildir. Bunu tarih boyunca defalarca kanıtlamışızdır. Şüphesiz bunun en büyük göstergelerinden biri, en kritik anda omuz omuza verişimizdir" ifadelerini kullandı.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yan yana duruşunun, bu kardeşliğin ve karşılıklı desteğin uluslararası arenada söylemlerin ötesinde, eylemle açıkça gösterildiğinin tartışmasız en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.

Zengezur Koridoru'nun ise sadece Azerbaycan değil bölgenin tamamı için yeni imkanları beraberinde getireceğini aktaran Zorlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu hattı sadece jeopolitik değil, 'jeoekonomik' bir devrimin de parçası olarak görüyoruz. Zengezur Koridoru'nun açılması, Türk dünyasını daha da yakınlaştıracak Orta Koridor için de stratejik bir gelişme olacak. Koridor açıldığında, Türk malları Hazar'ı geçerek Orta Asya ve Çin'e daha hızlı ulaşacak, Avrupa'dan Çin'e giden mallar da Türkiye üzerinden geçmeye başlayacak. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hedefe kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

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AK Parti Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
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