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Türk Dünyası
AA 01.07.2025 10:22

Türkiye ile Azerbaycan sayıştayları arasında iş birliği protokolü

Gaziantep'te, Sayıştay ve Azerbaycan Hesaplama Palatası arasında, "İş Birliği Eylem Planı" ile yükseköğretim kurumlarının denetiminde iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Türkiye ile Azerbaycan sayıştayları arasında iş birliği protokolü

Sayıştay Başkanı Metin Yener, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Toplantının düzenlendiği müzenin, tarihin canlandığı önemli bir eser olduğunu ifade eden Yener, atılan imzalarla iki yüksek deneyim kurumu arasındaki iş birliğini 3 yıllık bir eylem planına bağladıklarını belirtti:

"Gün gün, ay ay, yıl yıl ne yapacağımız bu program çerçevesinde ilerleyecek. Gaziantep'i seçmemizin nedeni, bu şehrin sadece bölgenin değil Türkiye'nin hem ekonomisiyle hem toplumsal yapısıyla öne çıkan vilayetlerinden birisi olmasıdır. Gaziantep, tarihi misyonuna uygun olarak iki ülkenin kurumlar arası iş birliğinin sağlanması açısından ayrı bir motivasyon sağlayacak. İki devlet, tek millet, dünyada bu tanımlamayı hak eden başka bir ilişki yok. Bu iki devlet arasındaki ve devlet başkanları arasındaki ilişkiyi bizler de kurumlarımız olarak yerine getirme çabasındayız."

Bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması amaçlanıyor

Azerbaycan Hesablama Palatası (Sayıştay) Başkanı Vugar Gulmammadov ise davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin kardeş olduğunu ve iş birliklerinin süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından taraflar arasındaki protokol imzalandı.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile davetliler katıldı.

Katılımcılar, daha sonra müze içerisinde hazırlanan "Antep Savunmasının bayrak şehidi: Mehmet Said Şahinbey" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Üç yılı kapsayacak eylem planı çerçevesinde, iki kurum arasında, ortak konularda yürütülecek denetimler, eğitim programları, seminer ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek. Bu sayede iş birliğinin güçlendirilmesiyle bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

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