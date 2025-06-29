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Türk Dünyası
TRT Haber 29.06.2025 17:00

Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali düzenlendi. Festival alanında, Kırgız Türklerine özgü geleneksel lezzetler, yöresel ürünler ve milli kıyafetler sergilendi. Ayrıca, halk oyunları gösterileri, aşık atma, ok atma gibi geleneksel oyunlar da oynandı.

Ayşe Şimşek
Ayşe Şimşek
Haber Prodüktörü

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine yaşayan Kırgız Türkleri tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kırgız Türkleri Festivali, coşkulu ve renkli etkinliklerle gerçekleşti.

Katılımcılar, Kırgız kültürünün zenginliklerini yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Festival alanında, Kırgız Türklerine özgü geleneksel lezzetler, yöresel ürünler ve milli kıyafetler sergilendi. 

Fotoğraf: TRT Haber/ Ayşe Şimşek[Fotoğraf: TRT Haber/ Ayşe Şimşek]

Festivale Vali Mehmet Ali Özkan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Milletvekili Süleyman Şahan katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, festivalin ardından TRT Haber'e konuştu.

"Türkiye kardeşleriyle soydaşlarıyla bütünleşmeye devam ediyor"

Kürşad Zorlu, Kırgızistan'ın Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası ve Orta Asya bölgesinin en önemli stratejik noktalarından birisi olduğunun altını çizdi:

"Kırgızistan esasen bir geçiş üssü. Türkiye'nin de hızla hayata geçirmeye çalışacağı Orta Koridor'un da çok önemli bir merkezinde yer alıyor. Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin güçlenmesi, her alanda iş birliğinin gelişmesi sadece iki ülke ilişkilerini değil Türk Dünyası'nın farklı alanlardaki iş birliklerine de olumlu etki edeceğini şüphesiz söyleyebiliriz."

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla ilerlediğini belirten Zorlu, Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi olmak üzere orada hayata geçen hastane, Maarif Okulu'nun atacağı yeni adımlar ve birçok farklı faaliyetle Kırgızistan sahasında Türkiye'nin, kardeşleriyle soydaşlarıyla bütünleşmeye devam ettiğini söyledi.

"Biz birlikte olmaya mecburuz"

Kürşad Zorlu, gönül köprülerini kurmak için çalıştıklarına işaret etti.

Kırgızistan'ın önemli bir parçasını biz yüreğimizde taşıyoruz. Gönül köprülerini kurma gayreti içindeyiz. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Bişkek'ten Yozgat'a uzanan bu çizgi, Anadolu'dan tüm Türk Dünyası'na uzanan kadim birlikteliğimizin en önemli göstergelerinden birisi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu

Kürşad Zorlu, Kırgız Türkü yazar Cengiz Aytmatov'un "İnsan tarihinin yaratıcısı aynı zamanda mahkumudur." sözüne atıfta bulunurarak, Türk Dünyası'nın birliğine vurgu yaptı:

"Biz birlikte olmaya mecburuz. Bu birlikteliğimizi somut projelerle hayata geçirmek istiyoruz. Hepimizde bu vizyon var. Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyası Yüzyılı vizyonu inşallah her alanda taçlanmaya, somutlaşmaya devam edecek."

Fotoğraf: TRT Haber/ Ayşe Şimşek[Fotoğraf: TRT Haber/ Ayşe Şimşek]

Zorlu, Kırgızların geleneksel aşık oyununda aşık atarak, yay gerip ok fırlattı, Kırgız çadırlarını gezdi.

Pamir Yaylası'ndan 43 sene önce Türkiye'ye göç ettiler

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 43 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden yaklaşık 50 aile, bölge turizmine katkı sağlamak üzere Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yeni bir yaşama adım attı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından burada yaptırılan konutlara yerleştirilen Kırgızlar, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor.

Fotoğraf: TRT Haber/ Ayşe Şimşek[Fotoğraf: TRT Haber/ Ayşe Şimşek]

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kırgız Türkleri Festivali’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Terzilik, at eyeri, mesh ayakkabı, halı dokuma gibi ürünlerin sergilendiği festival alanında Kırgız Türklerinin gelenekleri, kültürü, yemekleri ile ilgili sunumlar yapıldı.

Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu

Kurgu: Hakan Canlı

Sercan Türkyılmaz
Sercan Türkyılmaz
Kamera
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AK Parti Kırgızistan Türk Dünyası Yozgat
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Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
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